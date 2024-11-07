«По госпрограмме». В Крыму назвали количество объектов, которые достроят в 2024 году

Глава Крыма Сергей Аксёнов в своем телеграм-канале проинформировал о строительстве в республике ряда ключевых объектов в рамках государственной программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии