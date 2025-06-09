В день рождения Петра Первого Александр Беглов возложил цветы к его могиле

Состоялась заупокойная лития в честь первого российского императора Сегодня, в 353-ю годовщину со дня рождения Петра Первого, губернатор Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Александр Бельский возложили цветы к надгробию основателя Санкт-Петербурга в Петропавловском соборе Петропавловской крепости.