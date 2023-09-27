Daehong и Animoca Brands будет использовать NFT для расширения проектов Web3

Daehong Communications, подразделение маркетинговых решений южнокорейского промышленного конгломерата Lotte Group, недавно подписало партнерство с Animoca Brands, компанией занимающейся играми на блокчейне со штаб-квартирой в Гонконге.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии