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Больная COVID-19 принудительно госпитализирована по решению суда в Краснотурьинске

Больная COVID-19 принудительно госпитализирована по решению суда в Краснотурьинске

Решение краснотурьинского суда о принудительном помещении жительницы Краснотурьинска в стационар для лечения у нее коронавирусной инфекции вступило в законную силу 7 октября 2021 года, сообщается в группе «Вечерний Краснотурьинск» «ВКонтакте».

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