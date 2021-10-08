Больная COVID-19 принудительно госпитализирована по решению суда в Краснотурьинске

Решение краснотурьинского суда о принудительном помещении жительницы Краснотурьинска в стационар для лечения у нее коронавирусной инфекции вступило в законную силу 7 октября 2021 года, сообщается в группе «Вечерний Краснотурьинск» «ВКонтакте».