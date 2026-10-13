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Царьград

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В Липецке 9-летний ребенок госпитализирован с первым случаем гриппа А

В Липецке 9-летний ребенок госпитализирован с первым случаем гриппа А

Первый случай гриппа А выявлен у девятилетнего ребёнка в Липецке, и с учётом транспортных связей между регионами массовый рост заболеваемости в Нижегородской области ожидается со второй половины ноября.

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