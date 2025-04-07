Украинский облом: «Богов, осчастлививших собой Америку», просят выйти вон

Украинские беженцы в США получили официальные письма с требованием собирать вещи и уезжать Светлана Гомзикова Фото: ZumaTASS Материал комментируют: Дмитрий Журавлев Константин Блохин В США массово заводят уголовные дела на украинцев за нанесение ущерба автомобилям марки Tesla («Тесла»).
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