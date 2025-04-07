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Украинский облом: «Богов, осчастлививших собой Америку», просят выйти вон

Украинский облом: «Богов, осчастлививших собой Америку», просят выйти вон

Украинские беженцы в США получили официальные письма с требованием собирать вещи и уезжать Светлана Гомзикова Фото: ZumaTASS Материал комментируют: Дмитрий Журавлев Константин Блохин В США массово заводят уголовные дела на украинцев за нанесение ущерба автомобилям марки Tesla («Тесла»).

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
Бандэровцы в конец уже оборзели.
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3 час.
Балу -
Ну вот и в пиндосии проявилась поганая хохляцкая натура...
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1 час.
Людмила Голованова
Ну, у них одно место, где их ждут, это яканада и Аргентина!
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1 час.
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