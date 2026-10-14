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Жителей Актау приглашают на единый прием граждан

Жителей Актау приглашают на единый прием граждан

19 октября в Актау состоится единый личный прием граждан. Жители смогут обратиться с вопросами к представителям областных и городских государственных органов, передает inAktau.

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