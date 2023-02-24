«Мясорубка» в Кременском лесу: Кадыровцы, десантура и луганчане ежедневно уничтожают по роте ВСУ

Огромные потери на Красно-Лиманском направлении обнулили боевой дух захисников незалежностi Александр Ситников Фото: Гавриил Григоров/ТАСС В cводке Минобороны РФ о ходе проведения СВО по состоянию на 22 февраля 2023 года отдельно говорится: «На Красно-Лиманском направлении в ходе наступательных действий подразделений группировки войск «Центр», огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка, Невское Луганской Народной Республики и Ямполовка Донецкой Народной Республики.