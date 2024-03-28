Бизнесмен Агаларов: около 300 сотрудников Crocus City Hall трудоустроят

После теракта в концертном зале Crocus City Hall более 300 человек остались без работы. Их переведут на другие объекты, заявил в эфире телеканала «Россия 24» бывший первый вице-президент Crocus Group, сын владельца компании Эмин Агаларов.
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