Дипломат Жданова: Франция и ФРГ стали самыми активными поставщиками БПЛА Украине

Великобритания, Германия и Латвия особенно активно поставляют Украине дроны. Об этом заявила исполняющая обязанности главы делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова, ее процитировало РИА «Новости».