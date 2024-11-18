Дипломат Жданова: Франция и ФРГ стали самыми активными поставщиками БПЛА Украине

Великобритания, Германия и Латвия особенно активно поставляют Украине дроны. Об этом заявила исполняющая обязанности главы делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова, ее процитировало РИА «Новости».
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