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Какао с флавонолами снижает стрессовое влияние на сердце - исследование 2023

Какао с флавонолами снижает стрессовое влияние на сердце - исследование 2023

Ученые из Университета Бирмингема выяснили, что какао с высоким содержанием флавонолов может смягчать негативное влияние стресса на сердечно-сосудистую систему.

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