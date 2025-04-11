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Царьград

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Он безнаказанно убивал женщин 17 лет, но его подвела корочка от пиццы

Он безнаказанно убивал женщин 17 лет, но его подвела корочка от пиццы

Почти два десятилетия на береговой линии в округе Саффолк бесследно пропадали женщины. По окрестностям пляжа явно бродил убийца, но вычислить маньяка никак не удавалось.

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