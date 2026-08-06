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19FortyFive: Трамп должен сделать Путину предложение, которое устроит Россию

По мнению американского эксперта, профессора международных отношений Эндрю Лэтэма, Соединённым Штатам следует выступить с таким предложением по урегулированию ситуации вокруг Украины, которое Россия реально могла бы принять.

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