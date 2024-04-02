Самый дорогой ролл, заплыв в луже и первоапрельская шутка. Новости регионов

RTVI собрал дайджест значимых и резонансных региональных событий.<strong>В Тюмени сделали ролл стоимостью 1 млн рублей, жители Омска устроили заплыв на лодках в огромной луже, а в Иркутском аэропорту задержали рейс во Владивосток из-за первоапрельской шутки про бомбу.