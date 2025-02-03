Рассрочка от 60 тысяч рублей будет учитываться в кредитной истории

Регулирование рассрочки начнут от 60 тысяч рублей, данные о таких долгах будут учитываться в кредитной истории, пишут “Известия” со ссылкой на председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.
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