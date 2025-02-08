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NT: Британия помогает Киеву разрабатывать морские беспилотники

NT: Британия помогает Киеву разрабатывать морские беспилотники

Великобритания помогает Украине разрабатывать морские беспилотники, сообщает Naval Technology (NT) со ссылкой на послания британского министра оборонных закупок Марии Игл парламенту По информации издания, речь идет о безэкипажных морских дронах Wasp и Snapper.

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