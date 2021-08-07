smi.today

1 547 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Прохожий по жизни
    Может я чего то не понимаю, но зачем такие краткосрочные акции? Возьмите любой праздник и поменяйте слово день на го...Зеленский подписа...
  • Владимир Соловьев
    Суверенный украинский нацизм в мире никому не интересен.&#171;Никаких Мин...
  • Влад Владимиров
    Для сверх гладких мозгов украинцев там, видимо, так, блин, и недошло, что вся вина в их незавидном положении лежит ...Ответ на ядерное ...

42-летний сын Чапкиса покорил талантом, который унаследовал от отца: "Не терпится поделиться..."

42-летний сын Чапкиса покорил талантом, который унаследовал от отца: "Не терпится поделиться..."

Сын покойного хореографа и судьи "Танців з зірками" Григория Чапкиса, Грэг, сделал важное объявление Как известно, 42-летний мужчина пошел по стопам своего легендарного отца, основав в Сан-Франциско, США, свою танцевальную школу Chapkis Dance.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх