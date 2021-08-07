42-летний сын Чапкиса покорил талантом, который унаследовал от отца: "Не терпится поделиться..."

Сын покойного хореографа и судьи "Танців з зірками" Григория Чапкиса, Грэг, сделал важное объявление Как известно, 42-летний мужчина пошел по стопам своего легендарного отца, основав в Сан-Франциско, США, свою танцевальную школу Chapkis Dance.