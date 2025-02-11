Три привычки, которые сделают вас здоровее

Здоровье – это не только гены и удача, но и образ жизни, который мы выбираем каждый день. Внедрение простых, но действенных привычек поможет организму работать лучше, повысит уровень энергии и улучшит самочувствие.
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