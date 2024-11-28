ANSA: садовник Борреля задал справедливый вопрос про Украину

Жозеп Боррель, покидающий пост верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, поделился в интервью итальянскому информационному агентству ANSA своими мыслями о том, как его садовник относится к использованию средств налогоплательщиков для поддержки Украины.
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