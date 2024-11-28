Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

2 184 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АЛЕКСАНДР Крымский
    Ишака на зону там его быстро гюльчатай сделают.В Екатеринбурге м...
  • Badi
    По больше бы таких "радостных" событий для БандерляндииДандыкин: Удар по...
  • Eduard
    На Украине уже прошол переворот,ну и как им теперь?Медведев осудил ж...

ANSA: садовник Борреля задал справедливый вопрос про Украину

ANSA: садовник Борреля задал справедливый вопрос про Украину

Жозеп Боррель, покидающий пост верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, поделился в интервью итальянскому информационному агентству ANSA своими мыслями о том, как его садовник относится к использованию средств налогоплательщиков для поддержки Украины.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Интересно, как запоёт Жопа барреля, когда его садовник  действительно придёт к нему с этим вопросом и с вилами наперевес ?
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх