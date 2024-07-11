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Новости Тамбова

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Центр единоборств имени Артюхина получил сертификат на покупку нового оборудования

Центр единоборств имени Артюхина получил сертификат на покупку нового оборудования

Генеральный директор Олимпийского комитета России Владимир Сенглеев в рамках проходящего в Тамбове Всероссийского антидопингового форума встретился с воспитанниками спортивной школы олимпийского резерва №2 города Тамбова "Центр единоборств имени Е.

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