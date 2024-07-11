Центр единоборств имени Артюхина получил сертификат на покупку нового оборудования

Генеральный директор Олимпийского комитета России Владимир Сенглеев в рамках проходящего в Тамбове Всероссийского антидопингового форума встретился с воспитанниками спортивной школы олимпийского резерва №2 города Тамбова "Центр единоборств имени Е.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии