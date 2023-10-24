Политолог Самонкин: «Моссад» не оправдал репутацию в конфликте с ХАМАС

Одна из самых засекреченных, но известных разведывательных служб мира, загадочное «Учреждение», израильская внешняя разведка «Моссад», за годы существования превратилась в настоящую легенду и успешный бренд.
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