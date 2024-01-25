Праздник в честь китайского Нового года порадует детей Уссурийска

Впервые в Уссурийске с размахом и изюминкой отметят китайский Новый год (0+). Тематический праздник организует Центр развития детей и взрослых "Первый образовательный" (0+), приготовив ребятам развлечения на любой вкус, сообщили ИА UssurMedia организаторы.