С 23 сентября в продажу поступит партия «Подорожников», посвящённая 30-летию ЗакСа Петербурга. Фото: комитет по транспорту.
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С 23 сентября в продажу поступит партия «Подорожников», посвящённая 30-летию ЗакСа Петербурга. Фото: комитет по транспорту.