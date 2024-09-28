Фигурантов дела экс-замглавы Минобороны Иванова могут обвинить в создании ОПС

В ходе расследования уголовного дела в отношении бывшего замглавы Минобороны России Тимура Иванова и других фигурантов могут появиться новые обвинения, в том числе в организации и участии в организованном преступном сообществе (ОПС).
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