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Русская весна

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Ким Чен Ын послал боевой привет российской армии

Ким Чен Ын послал боевой привет российской армии

Северокорейский лидер Ким Чен Ын на встрече с российской делегацией выразил поддержку и солидарность правительства и народа КНДР с проводимой специальной военной операцией на Украине, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

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