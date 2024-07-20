Ким Чен Ын послал боевой привет российской армии

Северокорейский лидер Ким Чен Ын на встрече с российской делегацией выразил поддержку и солидарность правительства и народа КНДР с проводимой специальной военной операцией на Украине, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
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