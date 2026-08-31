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Инвесторам упростят перевод бумаг — сервис стартует с 1 сентября

Инвесторам упростят перевод бумаг — сервис стартует с 1 сентября

С 1 сентября в России заработает сервис m2m-переводов — инвесторы смогут быстро переводить ценные бумаги между собственными счетами в разных депозитариях.

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