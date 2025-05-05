Что ждёт спорт России при новом президенте МОК: мнение Светланы Журовой

Новый глава официально возглавит Международный олимпийский комитет 24 июня.Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова оценила влияние Кирсти Ковентри на перспективы участия русских атлетов в международных соревнованиях.
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