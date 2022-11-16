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Московских инженеров обучат аддитивным технологиям - Овчинский

Московских инженеров обучат аддитивным технологиям - Овчинский

Столичные инженеры, имеющие высшее и среднее профессиональное образование, смогут получить навыки в области прототипирования, а также научатся применять компьютерные технологии на производстве на новом курсе Московской технической школы (МШТ).

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