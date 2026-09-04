КАМАЗ нарастил долю во всех сегментах рынка тяжелых грузовиков

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» По итогам восьми месяцев текущего, 2026 года КАМАЗ нарастил долю продаж во всех сегментах рынка тяжелых грузовиков массой от 12 тонн.
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