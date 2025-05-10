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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Куликов ассистировал при победной шайбе «Флориды» в 3-м матче серии с «Торонто». У него 5 хитов, 3 потери, малый штраф и «+1» за 17:20

Защитник «Пантерс» сделал передачу Брэду Маршанду, забившему в овертайме третьего матча серии второго раунда Кубка Стэнли против «Торонто» (5:4 ОТ, 1-2).

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