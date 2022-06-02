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Китай ожидает железнодорожный ажиотаж на Праздник драконьих лодок

Китай ожидает железнодорожный ажиотаж на Праздник драконьих лодок

По данным компании China State Railway Group Co., Ltd., в Китае произойдет оживление железнодорожных пассажирских перевозок во время праздничного туристического ажиотажа в связи с Праздником драконьих лодок, сообщает 2 июня агентство Синьхуа.

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