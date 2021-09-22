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Делегация из РФ проинспектирует военный объект в Словакии

Делегация из РФ проинспектирует военный объект в Словакии

Такие данные озвучил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков. Отмечается, что во время инспекции военным из РФ должны будут предоставить информацию о личном составе, основных системах вооружения и технике.

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