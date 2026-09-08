Eiffel Tower closed as staff protests treatment of female workers

The Eiffel Tower was closed on Monday as employees staged a protest over the treatment of female workers during a visit by a Hindu religious group.
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