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Русский Днепропетровск

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Танковое кладбище Зеленского растет: 44 сгоревших «Леопарда» и «Абрамса»

Константин Ольшанский 29 июля 2024 г., 20:28   Nieuws Paal пишет, что европейцы поставят ВСУ на счетчик за непотребные натовские бронемашины Танковые подразделения ВСУ настолько истощены непрекращающимися боями, что Нидерланды и Дания решили подарить киевскому режиму 14 единиц Leopard 2, пишет издание Defense Post.

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