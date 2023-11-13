Из-за пени долг за коммуналку вырос в два раза у жителей кузбасского города

Злостные неплательщики из четырех квартир задолжали УК 800 000 рублей за ЖКУ.Представители управляющей компании из Мариинска были вынуждены обратиться в суд, чтобы добиться погашения задолженности за коммунальные услуги.
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