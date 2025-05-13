Телеведущая Сабина Пантус раскрыла результаты лечения рака

Телеведущая Пантус вышла в ремиссию после пяти месяцев химиотерапии рака миндалин Знаменитая ведущая допустила возможность своего возвращения на телеэкраны, подчеркнув, что рассмотрит интересные варианты сотрудничества.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии