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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ни один английский клуб не вышел в финал еврокубков впервые с 2020-го

В этом сезоне «Астон Вилла» дошла дальше всех из клубов АПЛ, вылетев от «Олимпиакоса» в 1/2 финала Лиги конференций (2:4, 0:2).

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