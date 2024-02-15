Intel работает над адаптивным фильтром повышения резкости для графической арх...

Intel работает над адаптивным фильтром повышения резкости для графической архитектуры Xe2 процессоров Lunar LakeIntel ведёт разработку технологии улучшения графики в играх, которая будет использоваться встроенным графическим ядром будущих процессоров Lunar Lake, а также видеокартами на основе будущих архитектур Xe.