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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Intel работает над адаптивным фильтром повышения резкости для графической арх...

Intel работает над адаптивным фильтром повышения резкости для графической арх...

Intel работает над адаптивным фильтром повышения резкости для графической архитектуры Xe2 процессоров Lunar LakeIntel ведёт разработку технологии улучшения графики в играх, которая будет использоваться встроенным графическим ядром будущих процессоров Lunar Lake, а также видеокартами на основе будущих архитектур Xe.

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