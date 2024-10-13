Текстиль: мебельные ткани полного цикла

Первая ткацкая фабрика (Нижегородская область) открыла на ТОЗ «Володарск» производство отделочных тканей и тканей для спецодежды, в том числе — впервые в России — мебельных велюров, тюля, некоторых видов водостойких и огнестойких тканей.