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Текстиль: мебельные ткани полного цикла

Текстиль: мебельные ткани полного цикла

Первая ткацкая фабрика (Нижегородская область) открыла на ТОЗ «Володарск» производство отделочных тканей и тканей для спецодежды, в том числе — впервые в России — мебельных велюров, тюля, некоторых видов водостойких и огнестойких тканей.

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