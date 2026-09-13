В Ессентуках предотвращена попытка похищения школьника на глазах у матери

10 сентября в Ессентуках произошёл инцидент с попыткой похищения школьника непосредственно на глазах у матери.
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