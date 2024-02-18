Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий выразил свою точку зрения о событиях, произошедших в Украине десять лет назад, заявив, что тогда страна перестала существовать из-за государственного переворота в Киеве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии