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Губернатор Балицкий: Украина уже 10 лет как перестала существовать

Губернатор Балицкий: Украина уже 10 лет как перестала существовать

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий выразил свою точку зрения о событиях, произошедших в Украине десять лет назад, заявив, что тогда страна перестала существовать из-за государственного переворота в Киеве.

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