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МЧС спасло 1736 человек в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС

МЧС спасло 1736 человек в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС

Сотрудники МЧС России спасли более 1700 человек после разрушения Каховской гидроэлектростанции. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

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