Российская сказка «По щучьему велению» собрала в прокате свыше 2 млрд рублей

Российский фильм-сказка «По щучьему велению» режиссера Александра Войтинского собрала в прокате свыше 2 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на Единую федеральную автоматизированную информационную систему сведений о показах фильмов в кинозалах.
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