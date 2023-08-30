Украина в ярости: папа римский призвал русских идти вперед

ВА

Владимир Амосов

Хохлы не знают даже своей истории, куда им до Российской. Их Россия спасла от поляков, а они предавали ее, как только выдавался удобный случай. Украины никогда не было. И национальности такой никогда не было. Была Запорожская сечь из беглых холопов, промышлявшая разбойными набегами на соседние страны. Им даже женщин запрещалось иметь, чтобы не отвлекали от "набегов".Правильно сделали наши умные императоры, разогнав "гетманщину". Вот теперь еще надо заколотить в гробу всю, так называемую "украину".