Политнавигатор Папа римский Франциск спровоцировал громкий скандал на Украине, осыпав русский народ комплиментами.
Украина в ярости: папа римский призвал русских идти вперед
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Александр Самарин
В украинских мозгах кроме ярости ни чего не осталось и кому теперь такие нужны? С таким извращенным мировозрением
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11 час.
ВА
Владимир Амосов
Хохлы не знают даже своей истории, куда им до Российской. Их Россия спасла от поляков, а они предавали ее, как только выдавался удобный случай. Украины никогда не было. И национальности такой никогда не было. Была Запорожская сечь из беглых холопов, промышлявшая разбойными набегами на соседние страны. Им даже женщин запрещалось иметь, чтобы не отвлекали от "набегов".Правильно сделали наши умные императоры, разогнав "гетманщину". Вот теперь еще надо заколотить в гробу всю, так называемую "украину".
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11 час.
Татьяна Романова
"Также Петр I запретил печать книг на украинском". И в отместку Петру I хохлы запретили русский язык на Украине, а верный сын Назар Приходько пошел еще дальше и разграбил Киево-Печерскую лавру. Злопамятные сцуко...
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10 час.
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