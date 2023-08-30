Театр абсурда

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Украина в ярости: папа римский призвал русских идти вперед

Украина в ярости: папа римский призвал русских идти вперед

Политнавигатор Папа римский Франциск спровоцировал громкий скандал на Украине, осыпав русский народ комплиментами.

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Комментарии
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Александр Самарин
В украинских мозгах   кроме ярости ни чего не осталось и кому теперь такие нужны? С таким извращенным мировозрением
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11 час.
ВА
Владимир Амосов
Хохлы не знают даже своей истории, куда им до Российской. Их Россия спасла от поляков, а они предавали ее, как только выдавался удобный случай. Украины никогда не было. И национальности такой никогда не было. Была Запорожская сечь из беглых холопов, промышлявшая разбойными набегами на соседние страны. Им даже женщин запрещалось иметь, чтобы не отвлекали от &quot;набегов&quot;.Правильно сделали наши умные императоры, разогнав &quot;гетманщину&quot;. Вот теперь еще надо заколотить в гробу всю, так называемую &quot;украину&quot;.
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11 час.
Татьяна Романова
&quot;Также Петр I запретил печать книг на украинском&quot;. И в отместку Петру I хохлы запретили русский язык на Украине, а верный сын Назар Приходько пошел еще дальше и разграбил Киево-Печерскую лавру. Злопамятные сцуко...
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10 час.

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