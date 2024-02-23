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Китай

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Глава МИД КНР призвал ШОС играть роль "стабилизирующего якоря" в изменчивой и неспокойной ситуации

Пекин, 22 февраля /Синьхуа/ -- Все члены Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/ должны совместно добиваться устойчивого развития организации и превращения ее в "стабилизирующий якорь" на фоне происходящих в мире перемен.

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