Глава МИД КНР призвал ШОС играть роль "стабилизирующего якоря" в изменчивой и неспокойной ситуации

Пекин, 22 февраля /Синьхуа/ -- Все члены Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/ должны совместно добиваться устойчивого развития организации и превращения ее в "стабилизирующий якорь" на фоне происходящих в мире перемен.
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