6 продуктов, которые куда полезнее в сыром виде, хотя их едят в основном термически обработанными

Нет, данный материал не является пропагандой сыроедения! Он призван напомнить о шести продуктах, которые большинство людей в рамках старой постсоветской школы в основном употребляют в пищу исключительно в термически обработанном виде.
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