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Татар-информ

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Первой выиграла авто в рамках конкурса «Всей семьей на выборы» Гульфия Абдуллова

Первой выиграла авто в рамках конкурса «Всей семьей на выборы» Гульфия Абдуллова

Изображение предоставлено организаторами конкурса В рамках фотоконкурса «Всей семьей на выборы» обладателем первого из трех автомобилей Sollers ST8 стала Гульфия Абдуллова.

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