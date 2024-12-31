Технологический порыв: главные изобретения 2024 года

Редакция «Известий» собрала 12 реальных технологий, которые были представлены в 2024 году. Некоторые из них уже можно приобрести для личного пользования, другие доступны только на профильных конференциях и пресс-показах, третьи решения ограничены лабораторными исследованиями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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