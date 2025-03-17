Ракетным ударом ВС России поражен тренировочный полигон ВСУ в Черниговской области Вооруженные силы РФ в течение сегодняшней ночи нанесли серию ударов по объектам на украинской территории.
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Ракетным ударом ВС России поражен тренировочный полигон ВСУ в Черниговской области Вооруженные силы РФ в течение сегодняшней ночи нанесли серию ударов по объектам на украинской территории.
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