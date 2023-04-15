Слово и дело

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Следком отказался заводить дело против Собчак о публикации фейков о госвласти

Следком отказался заводить дело против Собчак о публикации фейков о госвласти

Следком России не стал заводить уголовное дело против блогера Ксении Собчак за публикацию фейков о государственной власти.

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